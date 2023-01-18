للمرة الأولى بين القطبين.. إنتر بطلا للسوبر الإيطالي بثلاثية في ميلان

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 23:06

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

حقق فريق إنتر لقب بطولة السوبر الإيطالي لموسم 2021-2022 بعد الفوز على غريمه التقليدي ميلان بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد في السعودية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها إنتر على ميلان في مباراة نهائية.

وحصد إنتر لقب السوبر الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه بالتساوي مع ميلان، وبفارق لقبين عن يوفنتوس.

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وخسر فريق ميلان لقب السوبر الإيطالي للمرة الثانية له في السعودية، بعدما خسر المرة الأولى أمام يوفنتوس في 2018.

وبذلك يكون المدرب سيموني إنزاجي حقق اللقب الثالث له مع إنتر بعد السوبر وكأس إيطاليا في الموسم الماضي.

ثلاثية فوز إنتر جاءت في الدقيقة 12 عن طريق فريدريكو دي ماركو، ثم أضاف إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 21 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل لاوتارو مارتينيز ثلاثية فوز إنتر في الدقيقة 77 بتسديدة بوجه القدم الخارجي سكنت الشباك بطريقة رائعة.

وأصبح إنزاجي أكثر مدرب فوزا بلقب السوبر الإيطالي بعدما حقق البطولة 4 مرات، بالتساوي مع مارشيلو ليبي وفابيو كابيلو.

لاوتارو مارتينيز السوبر الإيطالي إنتر ميلان
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