كرة يد - منافس مصر المحتمل.. منتخب السويد مستمر في انتصاراته وتعثر البرتغال

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

منتخب السويد - كرة يد

واصل منتخب السويد انتصاراته في منافسات النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم 2023.

وافتتح منتخب السويد مشواره في الدور الرئيسي بتحقيق الفوز على المجر بفارق 11 هدفا.

بينما تعثر منتخب البرتغال بتعادل أمام البرازيل في نفس الجولة، وتغلبت أيسلندا على كاب فيردي.

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ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي لمواجهة المتأهلين من المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي والتي تضم منتخب مصر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الدنمارك وكرواتيا والبحرين والولايات المتحدة وبلجيكا.

وتفوق منتخب السويد على المجر بنتيجة 37-28 في افتتاح الدور الرئيسي.

بينما في نفس المجموعة تعادلت البرتغال ضد البرازيل بنتيجة 28-28.

وحسم منتخب أيسلندا مواجهة كاب فيردي بنتيجة 40-30.

وانفرد منتخب السويد بالصدارة برصيد 6 نقاط قبل جولتين من ختام الدور الرئيسي.

بينما يأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويليه منتخبا البرتغال والبرازيل بـ 3 نقاط ثم المجر خامسا برصيد نقطتين، بينما كاب فيردي يتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويأتي جدول مباريات مصر كالآتي:

الخميس 19 يناير: مصر × بلجيكا (الساعة 7:00)

السبت 21 يناير: مصر × البحرين (الساعة 4:30)

الإثنين 23 يناير: مصر × الدنمارك (الساعة 9:30)

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويتلقي المتأهلان من مجموعة مصر لمواجهة المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي كالآتي:

1- الدنمارك 4 نقاط (+30 هدفا)

2- مصر 4 نقاط (+28 هدفا)

3 - كرواتيا 2 نقطة (+9 أهداف)

- البحرين 2 نقطة (-13 هدفا)

- بلجيكا 0 نقاط (-17 هدفا)

- الولايات المتحدة 0 نقاط ( -37 هدفا)

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