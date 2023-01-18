كرة طائرة - الكشف عن مباريات الدور قبل النهائي في دوري السيدات.. وموعد القمة

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الزمالك - دوري الكرة الطائرة للسيدات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة موعد مباريات الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز للسيدات.

وتأهل ثمانية فرق إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري السيدات وهم أندية الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد ووادي دجلة وسموحة والزهور والشمس.

وتفتتح مباريات الدور قبل النهائي يوم الخميس 16 فبراير المقبل وتختتم منافسات الدور يوم الجمعة 3 مارس.

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ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات الدور النهائي من البطولة.

وتختتم منافسات قبل النهائي بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة 3 مارس.

وتستضيف صالة استاد القاهرة آخر أربع جولات من منافسات الدور قبل النهائي.

وجاء جدول المباريات كالآتي:

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