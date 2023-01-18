منتخب مصر للسيدات يستعد لخوض وديتين أمام لبنان

يستعد منتخب مصر للسيدات لخوض وديتين أمام لبنان في فبراير المقبل.

وتلعب المباراة الأولى يوم 19 فيما تجرى الثانية 22 فبراير المقبل.

وتقام الودتيان على ملعب فؤاد شهاب في بيروت عاصمة لبنان.

وجاء ذلك بعدما ألغيت بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات بعد تعذر منتخبين عن المشاركة.

وكان من المفترض أن تستضيف مصر دورة رباعية بمشاركة تونس والجزائر والمغرب.

ويحتل منتخب مصر للسيدات المرتبة 90 في تصنيف فيفا عالميا.

بينما يأتي في المركز الثالث عشر إفريقيا وهذا ما يسعى لتحسينه خلال الفترة المقبلة.

وكان أخر ظهور لمنتخب سيدات الفراعنة في وديتين أمام الأردن في أكتوبر الماضي.