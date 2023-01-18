بمشاركة تريزيجيه.. تأهل درامي لـ طرابزون إلى ربع نهائي كأس تركيا

سقوط ثم تعادل ثم تقدم عريض، كتب طرابزون سبور التأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا بطريقة درامية.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وفاز طرابزون سبور 4-1 أمام عمراني سبور في المباراة التي جمعتهما في منافسات دور الـ16 من المسابقة.

وسجل فيتور هوجو ويوسف يازيتش (هدفين) وماكسي جوميز أهداف طرابزون سبور وأحرز أوموت نايير هدف عمراني سبور.

وشارك تريزيجيه لمدة 45 قبل أن يستبدل بين الشوطين ويدخل أنستاستيوس باكاسيتاس بدلا منه.

التشكيل

قاد تريزيجيه هجوم طرابزون لمواجهة عمراني سبور.

محمود تريزيجيه أساسي في تشكيل فريقه طرابزون سبور ضد عمرانية سبور بكأس تركيا.🔵🔵 pic.twitter.com/ufhCtpfONA — FilGoal (@FilGoal) January 18, 2023

وسجل تريزيجيه مشاركته الـ28 رفقة الفريق التركي منذ الانضمام إليه في الصيف قادما من أستون فيلا.

تقدم استمر طويلا

سيطر عمراني سبور على مجريات المباراة منذ اللحظة الأولى ولم يتخللها سوى فرص لا تذكر من جانب طرابزون.

وسجل عمراني سبور الهدف الأول عن طريق نايير في الدقيقة 12 من خلال متابعة للكرة بعد فشل حارس المرمى بالإمساك بها.

وجاءت واحدة من أبرز محاولات طرابزون عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 24 لكن تسديدته تمر من جانب القائم الأيمن إلى خارج الملعب.

واستمرت محاولات عمراني لإحراز الهدف الثاني، وهدد أرمير لنجاني في الدقيقة 34 لكن تسديدته تصل سهلة عند حارس المرمى.

وخرج تريزيجيه بين شوطين اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 46 ولم يظهر حينها.

وأنقذ مدافع طرابزون سبور مرماه عند الدقيقة 53 من أمام أونور أياك الذي يسدد كرة على الطائر لكن يتصدى لها المدافع برأسه من على خط المرمى.

✖️ Jens Stryger Larsen, Onur Ayık'ın şutunu çizgiden çıkardı.pic.twitter.com/V7tcbIId4j — Ajansspor (@ajansspor) January 18, 2023

وحاول طرابزون إدارك التعادل عن طريق دوجوكان هاسبولات الذي سدد كرة أرضية زاحفة لكن تصدى لها حارس عمراني.

تقدم عمراني ظل قائما حتى الرمق الأخير قبل أن الدقيقة 90+3 ويسجل طريق فيتورهوجو هدفا قاتلا أنعش آمال طرابزون للتأهل بعد رأسية سكنت يمين الشباك.

التحول المدهش

ومع دخول المباراة في الأشواط الإضافية، سيطر طرابزون على الكرة أكثر وظهر ذلك عند الدقيقة 94 عن طريق أنستاستيوس باكاسيتاس الذي يسدد كرة لكن تصل سهلة عند حارس عمراني.

وأهدر باكاستاس ركلة جزاء عند الدقيقة 102 بعدما سدد الكرة خارج الملعب بطريقة غريبة.

وأخيرا عند الدقيقة 104، نجح يوسف يازيتش في تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية استلمها وسدد الكرة مباشرة في الشباك.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث قي الدقيقة 111ه عن طريق ركلة جزاء.

وحسم ماكسي جوميز النتيجة في الدقيقة 114 بتسجيل الهدف الرابع لـ طرابزون ليتأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس تركيا.