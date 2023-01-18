قائمة الاتحاد السكندري - عودة سليمان وعلاء.. وظهور محمد محمود وعمار أمام البنك الأهلي

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 21:29

كتب : هاني العوضي

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

انضم الثنائي محمد محمود وعمار حمدي إلى قائمة الاتحاد السكندري لأول مرة بعد تدعيمهم لصفوف الأخضر على سبيل الإعارة من الأهلي.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على البنك الأهلي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

واستعاد الاتحاد السكندري الثنائي المهدي سليمان حارس المرمى ومحمود علاء مدافع الفريق بعد الغياب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان – صبحي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب – جافين كيزيتو – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – إبراهيم حسن – أحمد عيد – ناصر ناصر – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – محمد محمود – خالد الغندور - محمد فارس – إسلام عبد النعيم - عمار حمدي

الهجوم: أحمد عادل – أوستن أموتو – كرسيتوفر مابولولو

ويحتل الاتحاد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

أما البنك الأهلي فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

ويغيب الاتحاد عن الانتصارات في آخر أربع مباريات بعد ثلاث هزائم متتالية وتعادل أخير.

وكانت المواجهة الأخيرة للاتحاد أمام الزمالك وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

بينما البنك الأهلي تعادل في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري.

الدوري المصري الاتحاد السكندري محمود علاء محمد محمود عمار حمدي
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