بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

مباراة فيوتشر وإنبي

انفرد فيوتشر بوصافة تريتب جدول الدوري بفوز قاتل على إنبي.

وفاز فيوتشر على إنبي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وسجل محمد رضا بوبو وعبد الكبير الوادي وعمر السعيد أهداف فيوتشر، فيما أحرز مصطفى دويدار وعلي فوزي هدفي إنبي.

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فيوتشر حقق الفوز الثامن له خلال 14 مباراة خاضها بمنافسات الموسم الحالي من الدوري.

فيما خسر إنبي للمرة الثامنة من أصل 14 مباراة في الموسم الحالي.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).

التشكيل

اعتمد علي ماهر مدرب فيوتشر على الثنائي مروان محسن وعبد الكبير الوادي في قيادة هجوم فريقه ضد غنبي.

فيما استمر غياب عمر كمال بسبب الإصابة بالإضافة إلى تعرض سعد سمير للإصابة في مواجهة بيراميدز الأخيرة.

وصف المباراة

بدأ نادي فيوتشر المباراة بضغط هجومي على مرمى إنبي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وحرم التسلل مروان محسن مهاجم فيوتشر من هجمة خطيرة في الدقيقة العاشرة.

ورد إنبي بفرصة خطيرة عن طريق علي فوزي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمود جنش حارس فيوتشر.

وسجل مصطفى دويدار الهدف الأول لنادي إنبي بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وعدل محمد رضا بوبو النتيجة مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وأضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لنادي فيوتشر بعد عرضية متقنة من بوبو في الدقيقة 64.

وأضاع الوادي فرصة تسجيل الهدف الثالث ووضع الكرة في جسد عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.

ونجح علي فوزي في تعديل النتيجة وسجل الهدف الثاني لنادي إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وفي الوقت القاتل نجح عمر السعيد في تسجيل الهدف الثالث بعدما استغل خطأ من كالوشا في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر داخل المرمى مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

فيوتشر إنبي الدوري المصري
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