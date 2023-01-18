رومانو: تمت.. ديباي إلى أتليتكو مدريد

أتم أتليتكو مدريد اتفاقه مع برشلونة على ضم ممفيس ديباي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بحسب فابريزو رومانو.

وأشار الصحفي المختص في سوق الانتقالات إلى أن ديباي سيوقع عقدا مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2028.

وأضاف أن أتليتكو مدريد دفع لـ برشلونة ما بين 3 أو 4 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب الهولندي.

ديباي خرج تماما من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يشارك ديباي البالغ من العمر 28 عاما برشلونة خلال الموسم الجاري سوى في 4 مباريات وسجل هدفا.

برشلونة لم يمانع التخلي عن ديباي لكن ما أوقف الصفقة هو قيمتها، وذكرت التقارير أن برشلونة أراد ما يفوق 6 ملايين يورو.

وبحسب "سبورت" الإسبانية فإن ممفيس ديباي تغيب عن مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء وسط دهشة من مسؤولي النادي.

ويحاول أتليتكو مدريد تعويض غياب جواو فيليكس الذي رحل منذ أسبوع وانضم لـ تشيلسي.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 28 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة.