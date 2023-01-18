في غياب أوباما.. موسيماني يقود أهلي جدة لاقتحام مراكز الصعود للدوري السعودي

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

موسيماني مدرب أهلي جدة

اقتحم نادي أهلي جدة المراكز المؤهلة لدوري المحترفين السعودي عقب الفوز على الحزم.

وفاز أهلي جدة على الحزم بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن 17 من دوري الدرجة الثانية السعودي.

وسجل عبد الله المقرن مهاجم أهلي جدة هدف المباراة الوحيد التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين فقط عن الفيصلي المتصدر.

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.

موسمياني قاد أهلي جدة للفوز على الحزم صاحب المركز الثاني بعدما فاز الجولة الماضية على الفيصلي متصدر الترتيب بهدفين مقابل هدف.

في المقابل غاب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك المعار لصفوف الحزم عن فريقه خلال مباراة اليوم.

وتعاقد الحزم مع أوباما خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأعلن الحزم اليوم الأربعاء عن الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد الصفقات الجديدة.

ويلعب أهلي جدة ضد الجبلين يوم الثلاثاء المقبل، فيما يواجه الحزم نظيره جدة يوم الجمعة المقبل.

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