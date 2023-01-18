كرة يد - مفاجأة بطولة العالم.. هولندا وسمير غانم

فجّر منتخب هولندا لكرة اليد مفاجأة كبرى في بطولة العالم 2023 بعد تأهله إلى الدور الرئيسي.

وصعدت طواحين هولندا إلى الدور الرئيسي في المركز الثاني بعد التفوق على الأرجنتين ومقدونيا الشمالية وبخسارة بصعوبة أمام النرويج وصيف نسختي 2017 و2019.

مفاجأة؟

البعض يرى أن منتخب هولندا هو مفاجأة النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم.

منتخب هولندا سجل مشاركته الثانية تاريخيا في بطولات العالم بعد غياب 62 عاما.

هولندا تغلبت على منتخبات بحجم الأرجنتين ومقدونيا الشمالية لتحسم تأهلها إلى الدور الرئيسي وقبل جولة من ختام الدور الأول.

وخسر المنتخب الهولندي مباراة وحيدة أمام النرويج بفارق هدف واحد، وكان منتخب النرويج قد حصد وصافة بطولة العالم في نسختي 2017 و2019.

وعلى عكس تلك الآراء يرى البعض أن ما قدمه منتخب هولندا أمر متوقع بعد مفاجأة يورو 2022.

وتغلب وقتها منتخب هولندا على منتخبات مثل المجر والبرتغال وتعادل أمام كرواتيا.

ويأتي ذلك في ظل امتلاك منتخب هولندا لأحد أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في آخر عامي وهو لوك شتاينز جناح باريس سان جيرمان.

يتحكم شتاينز في سرعة لعب منتخب هولندا ويعتبر مفتاح هجوم الفريق.

سمير غانم

نقصد هنا سمير غانم لاعب منتخب هولندا لكرة اليد وليس الفنان المصري الراحل.

فمع تألق شتاينز، يدعمه في الهجوم سمير بن غانم لاعب الدائرة والذي يعتبر حل هجومي جيد لمساعدة زميله شتاينز.

سمير بن غانم من مواليد 1993 وبالرغم مما يقدمه مع منتخب بلاده إلا أنه لا يحترف كرة اليد ويعمل مستشار ضريبي.

وسجل سمير بن غانم تسعة أهداف مع منتخب هولندا في بطولة العالم الجارية بينهم ستة أهداف في مباراة واحدة.

طريق هولندا

يقع منتخب هولندا في المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي برصيد نقطتين من الفوز على الأرجنتين.

ويلعب المنتخب الهولندي أمام منتخبات ألمانيا وصربيا وقطر في الدور الرئيسي بحثا عن مفاجأة جديدة بالتأهل إلى ربع النهائي.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالآتي:

1- النرويج 4 نقاط (+12 هدفا)

2- ألمانيا 4 نقاط (+5 أهداف)

3- صربيا 2 نقطة (+9 أهداف)

4- هولندا 2 نقطة (+9 أهداف)

5- قطر 0 نقاط (-14 هدفا)

6- الأرجنتين 0 نقاط (-21 هدفا)