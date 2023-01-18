انتهت السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(3) إنتر

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

هدف دي ماركو في ميلان خلال السوبر الإيطالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوبر الإيطالي بين ميلان ضد إنتر التي تقام في استاد الملك فهد في السعودية.

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نهاية المباراة بفوز إنتر

ق 77: جوووول لاوتارو والهدف الثالث

ق 21: جووووول دجيكو والثاني

ق 12: جووووول إنتر والأول دي ماركو

انطلاق المباراة

ميلان إنتر السوبر الإيطالي
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