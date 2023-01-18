فيفا يعتمد تطبيق خاصية "VAR صوتي" في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

شعار فيفا

اعتمد الاتحاد الدولي لـ كرة القدم تطبيق خاصية "تقنية الفيديو الصوتية" في كأس العالم للأندية 2022.

وسيتم السماح للحكام بإعلان وشرح القرارات التي يتم اتخاذها بعد العودة لتقنية الفيديو في الميكروفونات الخاصة بالملاعب وعبر البث التليفزيوني.

وسيجري اختبار تطبيقها للمرة الأولى بداية من انطلاق مونديال الأندية في 1 فبراير 2023.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لـ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم التي أقيم اليوم الأربعاء.

وحال إذا نجحت التجربة، سيتم تطبيق الخاصية ذاتها في بطولتي كأس العالم تحت 20 عاما وكأس العالم للسيدات العام الحالي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب.

ويلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تنطلق يوم 1 فبراير.

ويواجه الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي مونديال الأندية في 4 فبراير.

وحال الوصول إلى نصف النهائي، سيلتقي الأهلي بريال مدريد بطل أوروبا في 8 فبراير.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

كأس العالم للأندية الأهلي المغرب فيفا
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