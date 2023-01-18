الدرجة الثانية - وفاة مشجع دكرنس عقب نهاية مباراة بلدية المحلة

فارق سمير فاروق أحد مشجعي نادي دكرنس الحياة عقب مباراة فريقه ضد بلدية المحلة بعدما تعرض لغيبوبة سكر.

وتعادل دكرنس أمام بلدية المحلة بهدف لكل فريق ضمن الجولة 15 من مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

وقال إبراهيم الوزير المدير الإداري لنادي دكرنس لـ FilGoal.com: "تعرض مشجع دكرنس سمير فاروق لغيبوبة سكر عقب نهاية مباراة بلدية المحلة على استاد البلدية وتم نقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة".

وأنهى نادي دكرنس منافسات الدور الأول من دوري الدرجة الثانية متصدرا لمجموعة بحري.

وسجل كريم أشرف هدف التقدم لصالح دكرنس قبل أن يعدل محمود حكيم النتيجة لبلدية المحلة.