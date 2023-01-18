بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 20:09

كتب : بسام أبو بكر

الحكم المساعد سامي هلهل

تواجد خمسة حكام مصريين في القائمة النهائية للحكام المشاركين في بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب بداية من 19 فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وجاءت قائمة الحكام المصريين في البطولة كالآتي:

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محمود ناجي - حكم ساحة

سامي هلهل - حكم مساعد

يارا عاطف - حكم مساعد

محمود عاشور - حكم فيديو

أحمد الغندور - حكم فيديو

ويشارك 12 منتخبا في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.

وحصد منتخب مصر للشباب لقب بطولة أمم إفريقيا ثلاث مرات سابقة.

وجاء دور المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو

المجموعة الثالثة: تونس - جامبيا - بنين - زامبيا

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل صاحبي مركزين ثالث من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي.

أمم إفريقيا للشباب سامي هلهل يارا عاطف
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