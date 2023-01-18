تشكيل السوبر الإيطالي - ثلاثي هجومي لـ ميلان.. وديجكو يقود إنتر

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

مباراة ميلان وتورينو

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه لمواجهة إنتر في السوبر الإيطالي.

ويلعب ميلان ضد إنتر في السوبر الإيطالي وتقام المباراة في استاد الملك فهد في السعودية.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

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المرمى: سبريان تتاروشانو

الدفاع: دافيد كالابريا – سيمون كيير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – جونيور ميسياس

الهجوم: براهيم دياز – رفائيل لياو – أوليفيه جيرو

بينماء جاء تشكيل إنتر ميلان الذي يعتمد عليه المدير الفني سيموني إنزاجي كالآتي:

المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ميلان شكرينيار – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فريدريكو دي ماركو

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

ويعد إنتر ميلان آخر بطل لكأس السوبر الإيطالي بعدما فاز على يوفنتوس في النسخة السابقة.

إنتر ميلان ميلان السوبر الإيطالي
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