مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة

كشف مصدر من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن خضوع ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة لتحاليل كشف المنشطات والمخدرات.

عبد الله جمعة النادي : الزمالك أحمد فتوح النادي : الزمالك

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أحمد فتوح وعبد الله جمعة خضعا لتحاليل كشف المنشطات وتم أخذ العينات منهما بالفعل".

وأضاف "المنظمة تعمل وفقا لقواعد ومعايير ولوائح دولية ومحلية ولا تتعامل وفق طلبات أو رغبات أي طرف ولا يوجد من الأساس الاستجابة لاتهامات أو تراشقات لأي أطراف متنافسة في أي لعبة رياضية لاحتمالية وجود بلاغات كيدية ولا يمكن أيضا أن يخضع فريقا كاملا للكشف لأنها حالة لم تحدث سابقا في تاريخ المنظمة سواء محليا أو دوليا".

وأكمل "عمل المنظمة مكلف للغاية والعينة الواحدة يتجاوز ثمنها 3 آلاف جنيه ومع ارتفاع سعر الدولار نجد صعوبة في تمويل المنظمة وسداد ثمن العينات من قبل اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال إمكانية التواجد في مباراة القمة قائلا: "المنظمة لا تعمل وفق آلية متوقعة فقد تتواجد في حدث غير متوقع أكثر من حضورها مباراة الكل يهتم بها مثل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك كما أنها ترفض الوصاية عليها أو فرض إدارة معينة لطرف ضد طرف لأنها هيئة طبية محايدة تعمل تحت إشراف دولي كامل".