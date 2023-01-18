تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. فوزي رجل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 19:36
كتب : FilGoal
حصد محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي جائزة رجل مباراة مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش.
وتعادل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.
وتحصل لاعبو الإسماعيلي على جائزة رجل المباراة للمرة الخامسة هذا الموسم في الدوري.
وتصدى فوزي لركلة جزاء من أحمد سمير في الدقيقة 78.
وجاءت أرقام محمد فوزي كالآتي:
لعب: 90 دقيقة
تصدي لركلات جزاء: 1
تصدي للتسديدات: 2
استقبال أهداف: 1
دقة التمريرات: 11 من 18 بنسبة 61%
دقة كرات طولية: 7 من 14 بنسبة 50%
لمس الكرة: 31
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري.
نرشح لكم
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري العشري لـ في الجول: طلبت من سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو فيفا يعتمد تطبيق خاصية "VAR صوتي" في كأس العالم للأندية بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة قائمة بيراميدز - فتحي ورمضان أمام فاركو.. وغياب السعيد للإيقاف نقطة للأصفر.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. ديباي إلى أتليتكو مدريد 26 دقيقة | ميركاتو