تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. فوزي رجل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

حصد محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي جائزة رجل مباراة مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش.

وتعادل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

وتحصل لاعبو الإسماعيلي على جائزة رجل المباراة للمرة الخامسة هذا الموسم في الدوري.

وتصدى فوزي لركلة جزاء من أحمد سمير في الدقيقة 78.

وجاءت أرقام محمد فوزي كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

تصدي لركلات جزاء: 1

تصدي للتسديدات: 2

استقبال أهداف: 1

دقة التمريرات: 11 من 18 بنسبة 61%

دقة كرات طولية: 7 من 14 بنسبة 50%

لمس الكرة: 31

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري.