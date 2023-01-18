تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. فوزي رجل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

محمد فوزي - حارس الإسماعيلي

حصد محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي جائزة رجل مباراة مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش.

وتعادل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

وتحصل لاعبو الإسماعيلي على جائزة رجل المباراة للمرة الخامسة هذا الموسم في الدوري.

أخبار متعلقة:
نقطة للأصفر.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش تشكيل الدوري - عودة فوزي وثلاثي دفاعي لـ الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة تدعم طلائع الجيش نهاية أزمة فخر الدين بن يوسف.. وفتح قيد الإسماعيلي من جديد على رأسها الزمالك والمصري.. مساندة من جماهير الأندية الشعبية للإسماعيلي في المران

وتصدى فوزي لركلة جزاء من أحمد سمير في الدقيقة 78.

وجاءت أرقام محمد فوزي كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

تصدي لركلات جزاء: 1

تصدي للتسديدات: 2

استقبال أهداف: 1

دقة التمريرات: 11 من 18 بنسبة 61%

دقة كرات طولية: 7 من 14 بنسبة 50%

لمس الكرة: 31

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري.

الدوري المصري الإسماعيلي محمد فوزي
نرشح لكم
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري العشري لـ في الجول: طلبت من سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو فيفا يعتمد تطبيق خاصية "VAR صوتي" في كأس العالم للأندية بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة قائمة بيراميدز - فتحي ورمضان أمام فاركو.. وغياب السعيد للإيقاف نقطة للأصفر.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش
أخر الأخبار
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري 8 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العشري لـ في الجول: طلبت من سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني 20 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو 25 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: تمت.. ديباي إلى أتليتكو مدريد 26 دقيقة | ميركاتو
في غياب أوباما.. موسيماني يقود أهلي جدة لاقتحام مراكز الصعود للدوري السعودي 46 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - مفاجأة بطولة العالم.. هولندا وسمير غانم 46 دقيقة | كرة يد
مباشر السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(2) إنتر.. جوووول دجيكو والثاني 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر