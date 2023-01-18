كرة يد - صلاح لـ في الجول: حالة الكورونا بصحة ممتازة.. ولا توجد إصابات أخرى في المنتخب

طمأن أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على منتخب مصر متابعي فريق مصر بشأن الحالة المصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد إصابة أحد لاعبي منتخب مصر بفيروس كورونا، بجانب أحد لاعبي منتخب بلجيكا.

وأجرى الاتحاد الدولي 1086 اختبارا، كان منها 1084 سلبية بعد الجولة التمهيدية.

وتم عزل الثنائي في غرفتين منفصلتين ولن يتم السماح لهما بالتدرب أو العودة إلا بعد تحول اختبار الـPCR إلى سلبي.

وكشف أيمن صلاح في تصريحات لـ FilGoal.com: "الحالة المصابة بفيروس كورونا من منتخب مصر في صحة ممتازة".

وأضاف "تم عزل الحالة المصابة بالرغم من عدم وجود أي أعراض على الإطلاق وتمتعها بكامل اللياقة والقوة".

وطمأن صلاح متابعي المنتخب قائلا: "تأكدنا من سلبية جميع العينات الأخرى والأمور مستقرة وجيدة ولا داعي للقلق أو التوتر".

وشدد "منتخب مصر يريد الشعور بدعم ومساندة شعب مصر ودعواته للفريق من أجل تحقيق الحلم الذي طال انتظاره في بطولة العالم".

واختتم أيمن صلاح تصريحاته "مصلحة المنتخب تقتضي عدم الإعلان عن الحالة المصابة واحترام تلك الرغبة للمحافظة على معنوياته وحالته النفسية".

وشدد الاتحاد على أنه يجب على أطباء الفريق المعنيين التأكد من أن لاعبهم يتمتع بصحة جيدة ولائقة وأنه من الآمن بالنسبة له استئناف التدريب ولعب المباريات.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم ليلعب ثلاث مباريات مقبلة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات أمام منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعرض لكم FilGoal.com مجموعة مصر وترتيبها في الدور الرئيسي:

يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي رفقة منتخبات كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وبلجيكا والبحرين.

وتأهل منتخب مصر بـ 4 نقاط من فوزه على منتخبي كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الفراعنة ثلاث مباريات على الترتيب أمام كل من بلجيكا والبحرين والدنمارك.

ويأتي جدول مباريات مصر كالآتي:

الخميس 19 يناير: مصر × بلجيكا (الساعة 7:00)

السبت 21 يناير: مصر × البحرين (الساعة 4:30)

الإثنين 23 يناير: مصر × الدنمارك (الساعة 9:30)

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويتلقي المتأهلان من مجموعة مصر لمواجهة المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي كالآتي:

1- الدنمارك 4 نقاط (+30 هدفا)

2- مصر 4 نقاط (+28 هدفا)

3 - كرواتيا 2 نقطة (+9 أهداف)

- البحرين 2 نقطة (-13 هدفا)

- بلجيكا 0 نقاط (-17 هدفا)

- الولايات المتحدة 0 نقاط ( -37 هدفا)