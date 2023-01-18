انتهت كأس تركيا - طرابزون (4) - (1) عمراني سبور.. تريزيجيه إلى ربع النهائي

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 19:16

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - فنربخشة

يقدم FilGoal.com تغطية لمباراة طرابزون وعمراني سبور في دور الـ16 من كأس تركيا.

ويتواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ طرابزون.

وخلال الموسم الجاري لعب تريزيجيه مع طرابزون 27 مباراة في مختلف البطولات.

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سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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نهاية المباراة

ق 114 جووووول رابع عن طريق ماكسي جوميز.

ق 111 جووووول ثالث لـ طرابزون عن طريق ركلة جزاء سددها يوسف يازيتش.

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 104 جووووووووووول ثاني لـ طرابزون عن طريق يوسف يازيتش.

ق 102 باكاسيتاس يهدر ركلة جزاء بعدما سدد خارج الملعب. وتظل النتيجة 1-1.

ق 94 محاولة من جانب طرابزون عن طريق أنستاستيوس باكاسيتاس الذي يسدد كرة لكن تصل سهلة عند حارس عمراني.

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق 90+30 جووووول قاتل عن طريق فيتور هوجو ينعش آمال طرابزون للتأهل بعد رأسية سكنت يمين الشباك.

ق 56 محاولة لإدراك التعادل لـ طرابزون عن طريق دوجوكان هاسبولات الذي سدد كرة أرضية زاحفة لكن تصدى لها حارس عمراني.

ق 53 إنقاذ خرافي من مدافع طرابزون سبور من أمام أونور أياك الذي يسدد كرة على الطائر لكن يتصدى لها المدافع برأسه من على خط المرمى.

ق 46 خروج تريزيجيه بين الشوطين ودخول أنستاستيوس باكاسيتاس.

نهاية الشوط الأول

ق 30 محاولة من جانب عمراني سبور لتسجيل الهدف الثاني من جانب لاعب عمراني سبور إرمير لنجاني.

ق 24 محاولة من جانب تريزجيه من داخل منطقة التعادل لإحراز التعادل لـ طرابزون بعد تسديدة مرت من جانب القائم الأيمن.

ق 12 جووول أول لـ عمراني سبور عن طريق أوموت ناير.

بداية المباراة

طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه كأس تركيا عمراني سبور
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