قائمة بيراميدز - فتحي ورمضان أمام فاركو.. وغياب السعيد للإيقاف

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

احتفال فريق بيراميدز بعد الفوز على الزمالك

يظهر أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز في قائمة الفريق بالدوري ضمن الاستعدادات لمواجهة فاركو.

ويستضيف بيراميدز فريق فاركو في تمام السابعة من مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويغيب عبد الله السعيد قائد الفريق عن قائمة بيراميدز بسبب تعرضه للطرد أمام فيوتشر في الجولة السابقة.

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وكان أحمد فتحي قد سجل مشاركته الأولى مع بيراميدز هذا الموسم في المباراة السابقة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن جودة.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.

وحسم بيراميدز تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة عقب مرور 13 جولة.

وتعادل بيراميدز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام فيوتشر بهدف لكل منهما.

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