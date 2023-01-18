نقطة للأصفر.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش

تعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 14 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب جهاز الرياضة العسكري.

ووصل الإسماعيلي إلى النقطة 8 في الدوري هذا الموسم من 5 تعادلات وفوز وحيد، ويستمر في المركز الأخير بجدول الترتيب.

بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 14 في المركز الـ11.

هدف طلائع الجيش سجله كريم طارق، وجاء هدف الإسماعيلي بقدم فراس شواط.

وشهدت المباراة مشاركة أولى للحارس أحمد مسعود مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذي انضم له بعدما فسخ تعاقده مع المصري.

ولم يشارك أحمد مسعود في أي مباراة منذ الموسم الماضي بعدما تعرض لإصابة قوية في اليد مع المصري.

كذلك عاد محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة.

وسجل أيضا محمود وادي مهاجم منتخب فلسطين مشاركته الأولى مع طلائع الجيش الذي انضم له قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة.

وصف المباراة

تقدم طلائع الجيش مبكرا في الدقيقة 4 بعدما انطلق كريم طارق بالكرة من منتصف الملعب ومر من باهر المحمدي ثم سدد بالقدم اليسرى في شباك محمد فوزي مسجلا هدف تقدم الفريق العسكري.

لينتهي الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل فراس شواط هدف تعادل الإسماعيلي بعدما انطلق بالكرة ومر من الحارس أحمد مسعود وسدد الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة 45.

وحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد عرقلة أحمد متعب من قبل باهر المحمدي.

وتقدم أحمد سمير لتسديد الكرة لكن الحارس محمد فوزي تصدى له وأنقذ فريقه من الهزيمة.

واستمرت محاولات الإسماعيلي في الوقت المتبقي لتسجيل هدف الفوز ولكن المباراة انتهت بالتعادل.