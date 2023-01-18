انتهت في الدوري المصري - إنبي (2) - (3) فيوتشر.. 3 نقاط ثمينة

يلعب إنبي أمام فيوتشر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وإنبي على استاد بتروسبورت.

لمتابعة مباراة إنبي ضد فيوتشر دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق3+90 عمر السعيد يسجل الهدف الثالث في الوقت القاتل بعد متابعة رائعة

ق66 ركلة جزاء لنادي إنبي بعد لمس الكرة يد مروان محسن

ق60 عرضية متقنة من رضا بوبو يحولها عبد الكبير الوادي للهدف الثاني في شباك إنبي

ق51 عبد الكبير الوادي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعغد تسديدة خطيرة

ق49 محمد رضا بوبو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق47 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لفيوتشر بعد العودة لتقنية الفيديو

ق46 لاعبو فيوتشر يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مصطفى دويدار

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوبة من بوبو يبعدها حائط الصد

ق36 مصطفى دويدار يسجل الهدف الأول لنادي إنبي بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق32 عرضية خطيرة جديدة من محمد حمدي لاعب إنبي يبعدها جنش

ق28 عرضية خطيرة من مهند لاشين يبعدها عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي

ق20 محمد جنش ينقذ فرصة خطيرة من امام علي فوزي الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء

ق15 عرضية خطيرة من محمد حمدي يبعدها دفاع فيوتشر

ق9 محاولة أولى من نادي فيوتشر على مرمى إنبي ولكن مروان محسن في موقف تسلل

ق2 توقف المباراة بعد غصابة مروان محسن الذي غادر الملعب لتلقي العلاج

انطلاق المباراة