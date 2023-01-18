تقرير جنوب إفريقي: صنداونز يجدد اهتمامه بضم تاو

دخل بيرسي تاو في مفاوضات مع صنداونز لاحتمالية عودته مجددا إلى الدوري الجنوب إفريقي.

وكان بيرسي تاو قد رحل عن صنداونز في صيف 2018 إلى برايتون وخرج منه إلى إعارة أكثر من مرة.

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 قادما من برايتون.

وكشف موقع Farpost وفقا لمصادره أن ماميلودي صنداونز أعاد اهتمامه بضم بيرسي تاو.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي مستعد للاستغناء عن الجناح الجنوب إفريقي بسبب معاناته مع الإصابات.

وأوضح تقرير الصحيفة نفسها أن وكيل بيرسي تاو تواجد بالفعل في جنوب إفريقيا وهناك محادثات جارية بين الطرفين.

وخاض بيرسي تاو 38 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع ستة.

ولعب تاو هذا الموسم خمس مباريات مع الأهلي ونجح في تسجيل هدفين قبل أن يتعرض للإصابة.

وتعرض تاو للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويغيب تاو عن المباريات منذ 14 ديسمبر الماضي وبات اللاعب الجنوب إفريقي جاهزا للمشاركة في المباريات.

وتعد تلك الإصابة الثانية لتاو على مستوى العضلة الخلفية، والرابعة بشكل عام مع الأهلي.

وتعرض تاو للإصابة في العضلة الأمامية مرتين منذ انضمامه للأهلي في سبتمبر 2021 ويناير 2022 وفي كلاهما غاب لمدة شهر.

ثم تعرض للإصابة في الخلفية في يونيو الماضي وغاب لمدة شهر أيضا.

وخاض تاو 102 مباراة مع فريق صنداونز وسجل وقتها 24 هدفا وصنع 27 آخرين.