رضا شحاتة: الفوز على الحدود أهم 3 نقاط لـ الداخلية في الدوري

كشف رضا شحاتة المدير الفني لـ الداخلية عن الصعوبة التي واجهت الفريق في الفوز على حرس الحدود في الدوري المصري.

وفاز الداخلية على حرس الحدود بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المكس.

وقال رضا شحاتة عقب المباراة عبر أون تايم سبورتس 1: "الفوز أمام حرس الحدود كان مهما للغاية، ونجحنا في تحقيقة بعدما غاب التوفيق في المباراتين السابقتين".

وأضاف "مواجهة الفرق الأقرب لك في جدول الترتيب تكون صعبة للغاية بسبب شدة التنافس".

وتابع "لذلك أرى أنها أهم 3 نقاط حققناها للآن، وليس على اللاعبين سوى التركيز ومواصلة الأداء الجيد".

وأتم "أطالب اللاعبين دائما ببذل المجهود وأشكرهم على الأداء اليوم. نريد التقدم أكثر من ذلك في ترتيب الدوري المصري".

وسجل مؤمن عاطف ظهر الداخلية هدف اللقاء الوحيد ليفوز بعد ذلك بجائزة رجل المباراة أمام حرس الحدود.

وبات عاطف سابع لاعب من الداخلية يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الحالي.

وتكبد حرس الحدود هزيمته الأولى على أرضه منذ الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الثلاثين من نوفمبر 2022.

وخرج الداخلية من مراكز القاع بالوصول للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

فيما تراجع حرس الحدود مركزين للمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.