تشكيل فيوتشر - مرعي يعوض غياب سعد سمير.. وكابو يقود هجوم إنبي

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

فيوتشر - بيراميدز

عوض محمود مرعي غياب سعد سمير في دفاع فيوتشر أمام إنبي.

ويلعب فيوتشر أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويستمر غياب عمر كمال بسبب الإصابة بالإضافة إلى تعرض سعد سمير للإصابة في مواجهة بيراميدز الأخيرة.

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ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

أما إنبي فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - محمود رزق - جوزيف نجويم

الوسط: كريم وليد - مهند لاشين - عبد الكبير الوادي- محمد رضا - أيمن الصفاقسي

الهجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي- خالد رضا- أحمد كالوشا - أحمد عيد

الوسط: أحمد يوسف - محمد حمدي - مصطفى شكشك - رفيق كابو- مصطفى دويدار

الهجوم: كريم الطيب

وكان فيوتشر قد تعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أمام بيراميدز بهدف لكل منهما.

الدوري المصري فيوتشر إنبي محمود مرعي
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