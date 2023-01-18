مؤمن عاطف: الفوز أمام حرس الحدود فاق أهمية الانتصار على بيراميدز

يرى مؤمن عاطف ظهير أيمن الداخلية أن الفوز أمام حرس الحدود اليوم في الدوري المصري هو "الأهم" في الموسم حتى الآن.

وسجل عاطف هدفا وخرج بشباك نظيفة ليقود للفوز على حرس الحدود بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المكس.

وقال مؤمن عاطف في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "حصدنا أهم 3 نقاط في الموسم حتى الآن".

وأضاف "أهمية الفوز أمام حرس الحدود اليوم تفوق الانتصار على بيراميدز".

وأتم "لم نوفق في المباريات السابقة، وفقدنا نقاط بسبب الخسارة في اللحظات الأخيرة".

وحاز مؤمن عاطف على جائزة رجل المباراة أمام حرس الحدود.

وبات عاطف سابع لاعب من الداخلية يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الحالي.

وتكبد حرس الحدود هزيمته الأولى على أرضه منذ الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الثلاثين من نوفمبر 2022.

وخرج الداخلية من مراكز القاع بالوصول للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

فيما تراجع حرس الحدود مركزين للمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.