مران الزمالك - فيريرا يطالب اللاعبين بغلق صفحة الكأس والتركيز على مباراة الأهلي

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 18:09

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق صفحة كأس مصر والتركيز على مواجهة السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، مشددا على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية للقاء القمه من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة لمسيرة الانتصارات.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع من أجل تنفيذها في مران اليوم.

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وبدأ حسين ياسر المحمدي المدرب مهام عمله رسميا خلال المران.

وقاد المحمدي التدريبات الجماعية بصحبة الجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وخاض رباعي حراسة مرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية تدريبات خاصة خلال المران استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة الخططية والتي أشرف عليها وقادها بنفسه في إطار الاستعداد لمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران اليوم الأربعاء.

وشهدت التقسيمة الفنية تنفيذ بعض الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في الفقرة الفنية استعدادا لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فيريرا الدوري المصري
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