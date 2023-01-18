الدرجة الثانية - دكرنس يحافظ على صدارة بحري.. وقمة زد والسكة الحديد تنتهي سلبيا
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 17:53
كتب : رضا السنباطي
أنهى نادي دكرنس منافسات الدور الأول من دوري الدرجة الثانية متصدرا لمجموعة بحري.
وتعادل دكرنس مع بلدية المحلة بهدف لكل فريق ضمن الجولة 15 من منافسات دوري الدرجة الثانية برصيد 27 نقطة.
وسجل كريم أشرف هدف التقدم لصالح دكرنس قبل أن يعدل محمود حكيم النتيجة لبلدية المحلة.
وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المنصورة وطنطا ضمن المجموعة ذاتها.
فيما خسر بروكسي من نبروه بهدفين مقابل هدف، وانتصر جمهورية شبين على المجد السكندري بهدف دون رد سجله محمد باستن
وفاز المصري بالسلوم على الهلال بهدفين دون رد ليرتفع رصيده بينما تعادل بايونيرز مع الأولمبي بهدفين لكل فريق.
في المقابل انتهت قمة مجموعة القاهرة بين زد والسكة الحديد ضمن الجولة 15 بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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