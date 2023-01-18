ديباي يبدأ التمرد ويغيب عن مران برشلونة

تغيب ممفيس ديباي مهاجم برشلونة عن مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء وسط دهشة من مسؤولي النادي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن المهاجم الهولندي بدأ تمرده على نادي برشلونة من أجل الموافقة له على الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب ديباي في الانضمام لصفوف أتليتكو مدريد بعدما خرج تماما من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

ويريد نادي أتليتكو مدريد الحصول على خدمات ديباي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مجانا.

بينما يرفض برشلونة ذلك ويتمسك بالحصول على مبلغ مالي ما بين 5 إلى 7 ملايين يورو، أو الحصول على خدمات الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو.

ولم يشارك ديباي البالغ من العمر 28 عاما برشلونة خلال الموسم الجاري سوى في 4 مباريات وسجل هدفا.