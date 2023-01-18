بعد كتابة التاريخ بقميص أتلانتا يونايتد.. جوزيف مارتينيز إلى إنتر ميامي

أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي رحيل هدافه التاريخي جوزيف مارتينيز وانتقاله إلى إنتر ميامي.

وسيعوض مارتينيز رحيل الأرجنتيني جونزالو إيجوايين والذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم بعد نهاية مشواره مع الفريق المملوك للإنجليزي ديفيد بيكام.

وقال مارتينيز لموقع ناديه الجديد الرسمي: "متحمس لخوض تلك الفرصة لتمثيل إنتر ميامي وتقديم أفضل ما لدي، هذا النادي له طموح كبير ويأمل في أن يكون ضمن الأفضل في المسابقة وأسعى لتحقيق أهداف النادي وأترك علامة رفقتهم".

وانضم المهاجم الفنزويلي البالغ 29 عاما، في صيف 2017 قادما من تورينو الإيطالي وفي أول موسم سجل 19 هدفا في 20 مباراة.

وفي موسم 2018 أصبح أول لاعب والوحيد في تاريخ الدوري الأمريكي الذي يحصد 3 جوائز فردية في نفس الموسم: أفضل لاعب في فريق كل النجوم وأفضل لاعب في الدوري الأمريكي وأفضل لاعب في المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي.

كما حاز جائزة هداف الدوري الأمريكي بتسجيل 31 هدفا في نفس الموسم وهو رقم قياسي، وتوج بلقب الدوري.

وفي الموسم التالي أنهى هدافا للفريق في الدوري الأمريكي ودوري أبطال كونكاكاف بتسجيل 27 هدفا.

وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل في 15 مباراة متتالية.

وبات سابع لاعب يسجل في 3 مواسم متتالية 15 هدفا أو أكثر في الدوري الأمريكي، وأكثر من سجل هاتريك في المسابقة برصيد 6 مرات.

وفي موسم 2020 عانى اللاعب من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم عاد بعد ذلك ووصل لـ 100 هدف في الدوري الأمريكي ليصبح أسرع من وصل لـ 100 هدف خلال 125 مباراة.

وعانى اللاعب من إصابة الموسم الماضي فأنهى الموسم مسجلا 9 أهداف في 26 مباراة، ليصل لـ 111 هدفا في جميع المسابقات بقميص أتلانتا يونايتد.

وبعد 6 سنوات بقميص أتلانتا يونايتد سيمثل مارتينيز فريق إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكام.

وأنهى إنتر ميامي الموسم الماضي مشواره في المرحلة الأولى من الأدوار النهائية.

فيما لم يتأهل أتلانتا يونايتد بعدما احتل المركز الحادي عشر في القسم الشرقي.