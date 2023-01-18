الحزم السعودي يتمم الخطوة الأخيرة من أجل قيد أوباما

أتم نادي الحزم السعودي الخطوة الأخيرة من قيد لاعبه الجديد يوسف إبراهيم "أوباما" القادم من الزمالك.

يوسف أوباما النادي : الحزم الحزم

وتعاقد الحزم مع أوباما خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأعلن الحزم اليوم الأربعاء عن الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد الصفقات الجديدة.

وتشترط لوائح الدوري السعودي الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل قيد اللاعبين الجدد.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن موافقته على رحيل أوباما إلى الحزم السعودي.

ولعب أوباما البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك خلال الموسم الجاري 8 مباريات ما بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أي أهداف.

ويلعب الحزم ضد أهلي جدة مساء اليوم ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويتولى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، تدريب أهلي جدة في الوقت الحالي.

ويحتل الحزم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد أهلي جدة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.