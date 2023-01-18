سجل هدف الفوز.. مؤمن عاطف رجل مباراة حرس الحدود والداخلية

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

مؤمن عاطف - صديق أوجولا

سجل هدفا وخرج بشباك نظيفة وقاد فريقه للفوز، مؤمن عاطف ظهير الداخلية حصد جائزة رجل المباراة أمام حرس الحدود.

وفاز الداخلية على حرس الحدود بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المكس.

وبات عاطف سابع لاعب من الداخلية يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الحالي.

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ولأول مرة يسجل مؤمن عاطف هدفا في الدوري المصري منذ موسم 2015-16 عندما سجل بقميص أسوان في شباك الداخلية –فريقه الحالي- في مباراة انتهت بالفوز 1-0.

الفارق الزمني بين الهدفين 2397 يوم.

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ماذا قدم مؤمن عاطف أمام حرس الحدود؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 62

أهداف: 1

تسديدات: 2

تمريرات صحيحة: 38 من 44

دقة تمرير: 86%

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 7

حصول على أخطاء: 2

وتكبد حرس الحدود هزيمته الأولى على أرضه منذ الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الثلاثين من نوفمبر 2022.

وخرج الداخلية من مراكز القاع بالوصول للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

فيما تراجع حرس الحدود مركزين للمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

مؤمن عاطف الدوري المصري الداخلية حرس الحدود
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