مدرب بايرن: مباراة لايبزيج لن تحدد اللقب ولكن

يرى يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ أن مباراة لايبزيج لن تحدد لقب الدوري الألماني ولكنها قد تلعب دورا حاسما في الصراع.

وتعود منافسات الدوري الألماني بعد التوقف بسبب كأس العالم 2022 ثم عطلة الشتاء يوم الجمعة بصدام بايرن ولايبزيج.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "إنها مباراة هامة، عندما تنظر إلى جدول الترتيب سترى أن لايبزيج أحد منافسينا البارزين".

وأضاف "لن تؤثر نتيجة المباراة على ترتيبنا، ولكن إذا ابتعدنا عنهم بفارق 9 نقاط سيكون هذا جيدا".

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن لايبزيج الثالث.

وتابع مدرب بايرن "إذا خسرنا لن يكون الفارق في القمة كبيرا".

وواصل "كانت المستويات في الدوري الألماني مرتفعة للغاية قبل التوقف، لذلك أعتقد أن المنافسة ستستمر قوية".

عن قائمة الفريق، أوضح: "الأمور تبدو جيدة بالنسبة للاعبين المصابين، ليون جوريتسكا لديه بعض المشاكل البسيطة لكنها لن تعيقه عن اللعب".

وأكمل "يبدو كل شيء على ما يرام بالنسبة إلى كينجسلي كومان وماتياس دي ليخت".

وسيلعب بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الشهر المقبل.