مدرب بايرن: مباراة لايبزيج لن تحدد اللقب ولكن

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

يرى يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ أن مباراة لايبزيج لن تحدد لقب الدوري الألماني ولكنها قد تلعب دورا حاسما في الصراع.

وتعود منافسات الدوري الألماني بعد التوقف بسبب كأس العالم 2022 ثم عطلة الشتاء يوم الجمعة بصدام بايرن ولايبزيج.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "إنها مباراة هامة، عندما تنظر إلى جدول الترتيب سترى أن لايبزيج أحد منافسينا البارزين".

أخبار متعلقة:
سان جيرمان يكشف الغائبين عن لقاء النصر والهلال بيلد: انفراجة في صفقة انتقال حارس سويسرا لبايرن.. قد تتم خلال ساعات أوليفر كان: غياب نوير لن يكلف بايرن لقب الدوري الألماني إليوت: الفوز على ولفرهامبتون خير إعداد لمواجهة تشيلسي

وأضاف "لن تؤثر نتيجة المباراة على ترتيبنا، ولكن إذا ابتعدنا عنهم بفارق 9 نقاط سيكون هذا جيدا".

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن لايبزيج الثالث.

وتابع مدرب بايرن "إذا خسرنا لن يكون الفارق في القمة كبيرا".

وواصل "كانت المستويات في الدوري الألماني مرتفعة للغاية قبل التوقف، لذلك أعتقد أن المنافسة ستستمر قوية".

عن قائمة الفريق، أوضح: "الأمور تبدو جيدة بالنسبة للاعبين المصابين، ليون جوريتسكا لديه بعض المشاكل البسيطة لكنها لن تعيقه عن اللعب".

وأكمل "يبدو كل شيء على ما يرام بالنسبة إلى كينجسلي كومان وماتياس دي ليخت".

وسيلعب بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الشهر المقبل.

بايرن ميونيخ لايبزيج الدوري الألماني
نرشح لكم
رومانو: ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال مؤتمر تشافي: رحيل ديباي ورافينيا؟ أريد بقاء جميع أفراد الفريق قائمة ريال مدريد - غياب مودريتش وكارفاخال.. وعودة أودريوزولا لمواجهة فياريال بعد 48 ساعة من إقالته.. نيكولا يعود لقيادة ساليرنيتانا من جديد مؤتمر جوارديولا: فارق الثماني نقاط؟ لحقنا بـ ليفربول في موقف مشابه من قبل مؤتمر أنشيلوتي: سننافس حتى النهاية.. وموقف بنزيمة وكورتوا من المشاركة ضد فياريال أوليفر كان: غياب نوير لن يكلف بايرن لقب الدوري الألماني القطار قد يأتي مجددا.. أثليتك: قصة مبابي وريال مدريد لم تنته
أخر الأخبار
سجل هدف الفوز.. مؤمن عاطف رجل مباراة حرس الحدود والداخلية 18 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن: مباراة لايبزيج لن تحدد اللقب ولكن 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول فوز خارج القواعد.. هدف غائب من 2397 يوم يقود الداخلية للتفوق على الحرس 29 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مواجهة الأهلي - جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك.. ومحاضرة تكتيكية 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(0) الإسماعيلي.. جووووول الأول كريم طارق 37 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال 41 دقيقة | ميركاتو
تشكيل الدوري - عودة فوزي وثلاثي دفاعي لـ الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة تدعم طلائع الجيش 53 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يختار اللاعب الذي يريد أن يدربه من الماضي أو الحاضر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر