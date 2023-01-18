قبل مواجهة الأهلي - جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك.. ومحاضرة تكتيكية

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - فيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق صفحة كأس مصر والتركيز على مواجهة السبت أمام الأهلي مشددا على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية للقاء القمه من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة لمسيرة الانتصارات.

وودع الزمالك بطولة كأس مصر لموسم 21-22 من نصف النهائي أمام بيراميدز بضربات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

أخبار متعلقة:
رومانو: ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال تشكيل الدوري - عودة فوزي وثلاثي دفاعي لـ الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة تدعم طلائع الجيش مؤتمر تشافي: رحيل ديباي ورافينيا؟ أريد بقاء جميع أفراد الفريق تين هاج يختار اللاعب الذي يريد أن يدربه من الماضي أو الحاضر

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع من أجل تنفيذها في مران اليوم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الزمالك الأهلي الدوري المصري جوسفالدو فيريرا مران الزمالك
نرشح لكم
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري العشري لـ في الجول: طلبت من إدارة سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو فيفا يعتمد تطبيق خاصية "VAR صوتي" في كأس العالم للأندية بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. فوزي رجل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش قائمة بيراميدز - فتحي ورمضان أمام فاركو.. وغياب السعيد للإيقاف
أخر الأخبار
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري 6 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العشري لـ في الجول: طلبت من إدارة سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني 18 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو 23 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: تمت.. ديباي إلى أتليتكو مدريد 24 دقيقة | ميركاتو
في غياب أوباما.. موسيماني يقود أهلي جدة لاقتحام مراكز الصعود للدوري السعودي 43 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - مفاجأة بطولة العالم.. هولندا وسمير غانم 43 دقيقة | كرة يد
مباشر السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(2) إنتر.. جوووول دجيكو والثاني 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر