قبل مواجهة الأهلي - جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك.. ومحاضرة تكتيكية

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق صفحة كأس مصر والتركيز على مواجهة السبت أمام الأهلي مشددا على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية للقاء القمه من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة لمسيرة الانتصارات.

وودع الزمالك بطولة كأس مصر لموسم 21-22 من نصف النهائي أمام بيراميدز بضربات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع من أجل تنفيذها في مران اليوم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.