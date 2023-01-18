انتهت الدوري المصري - الجيش (1)-(1) الإسماعيلي.. تعادل جديد للأصفر

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

أحمد مدبولي - الإسماعيلي × طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 79: أحمد سمير يهدر ركلة الجزاء

ق 76: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد عرقلة أحمد متعب من قبل باهر المحمدي

ق 45: جوووول فراس شواط

ق 22: إنذار لـ مدبولي

ق 4: جوووووول كريم طارق والأول

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
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