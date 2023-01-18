انتهت الدوري المصري - الجيش (1)-(1) الإسماعيلي.. تعادل جديد للأصفر
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل
ق 79: أحمد سمير يهدر ركلة الجزاء
ق 76: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد عرقلة أحمد متعب من قبل باهر المحمدي
ق 45: جوووول فراس شواط
ق 22: إنذار لـ مدبولي
ق 4: جوووووول كريم طارق والأول
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.
نرشح لكم
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري العشري لـ في الجول: طلبت من إدارة سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو فيفا يعتمد تطبيق خاصية "VAR صوتي" في كأس العالم للأندية بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. فوزي رجل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش قائمة بيراميدز - فتحي ورمضان أمام فاركو.. وغياب السعيد للإيقاف
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. ديباي إلى أتليتكو مدريد 24 دقيقة | ميركاتو