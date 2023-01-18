رومانو: ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

نفى فابريزيو رومانو الصحفي بشكبة سكاي سبورت إيطاليا الشائعات التي تحدثت عن تلقي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لعرض من الهلال السعودي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ميسي قد تلقى عرضا من الهلال للحصول على خدماته في الموسم المقبل مقابل 250 مليون يورو سنويا.

وقال رومانو إن ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال لضمه على الرغم من الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية.

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وفقا لرومانو فإن ميسي يتفاوض حاليا مع باريس سان جيرمان لتمديد تعاقده مع الفريق والمفاوضات تسير بشكل جيد.

النصر السعودي كان قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال شهر يناير الحالي بعقد يمتد لموسمين ونصف لذلك ربط البعض ميسي بالتعاقد مع الهلال لاستكمال منافستهما التي استمرت لسنوات في أوروبا.

ويلعب ميسي بقميص باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 وشارك خلال 54 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 29 بجميع المسابقات.

وتوج ميسي مؤخرا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ليونيل ميسي الهلال السعودي
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