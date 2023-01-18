تشكيل الدوري - عودة فوزي وثلاثي دفاعي لـ الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة تدعم طلائع الجيش

أعلن أحمد حسام ميدو ومحمد يوسف تشكيلي الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وتواجد محمد فوزي في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ 2 ديسمبر 2022 بعد أن غاب في آخر تسع مباريات.

وبدأ الثنائي أحمد عبد الوهاب وأحمد مدبولي في التشكيل الأساسي على حساب محمد دسوقي وياو أنور.

ويعتمد الإسماعيلي على خطة 3-4-1-2.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد هاشم - باهر المحمدي - عماد حمدي

خط الوسط: أحمد عبد الوهاب - محمد حسن - أحمد مدبولي - عمر الوحش - كريم عرفات

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - محمد نصر - محمد دسوقي - عصام صبحي - محمد عبد السميع - محمد بيومي - محمد مخلوف - عمر السامي - ياو أنور

على الجانب الآخر، يبدأ الثنائي الجديد أحمد مسعود وفريد شوقي في التشكيل الأساسي لطلائع الجيش.

ويتواجد محمود وادي القادم من بيراميدز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد متعب - أحمد أيمن - محمد فتح الله - أحمد عبد الرحمن

خط الوسط: عبد الرحمن أسامة - فريد شوقي - محمد شحاتة

خط الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - أحمد سمير

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شعبان - حسن مجدي - على الزاهدي - مصطفى الخواجة - علي حمدي - إسلام محارب - خالد سطوحي - محمود وادي - محمد شريف حتحوت.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بينما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب بسبع نقط.