قائمة ريال مدريد - غياب مودريتش وكارفاخال.. وعودة أودريوزولا لمواجهة فياريال

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد فالنسيا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه فياريال غدا الخميس.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب لوكا مودريتش الذي قال أنشيلوتي خلال المؤتمر إن حالته ليست مثالية.

أخبار متعلقة:
كلوب يتحدث عن تجدد المواجهة مع برايتون بعد أيام من الخسارة بثلاثية بعد 48 ساعة من إقالته.. نيكولا يعود لقيادة ساليرنيتانا من جديد مؤتمر أنشيلوتي: سننافس حتى النهاية.. وموقف بنزيمة وكورتوا من المشاركة ضد فياريال مؤتمر جوارديولا: فارق الثماني نقاط؟ لحقنا بـ ليفربول في موقف مشابه من قبل

كما استمر غياب كل من أوريلين تشواميني ودافيد ألابا ولوكاس فاسكيز وداني كارفاخال.

وعاد للقائمة ألفارو أورديوزولا الذي تعافى من الإصابة، كما تواجد كل من فينيسوس توبيا وماريو مارتن لاعبي فريق الشباب.

وجاءت قائمة ريال مدريد بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي – فينيسيوس توبياس.

الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – ماريو مارتن.

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

وخسر ريال مدريد مباراته الأخيرة في الدوري والتي كانت ضد فياريال أيضا على نفس الملعب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان ريال مدريد قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على كاسيريون بهدف دون مقابل

فياريال ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
مدرب بايرن: مباراة لايبزيج لن تحدد اللقب ولكن رومانو: ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال مؤتمر تشافي: رحيل ديباي ورافينيا؟ أريد بقاء جميع أفراد الفريق بعد 48 ساعة من إقالته.. نيكولا يعود لقيادة ساليرنيتانا من جديد مؤتمر جوارديولا: فارق الثماني نقاط؟ لحقنا بـ ليفربول في موقف مشابه من قبل مؤتمر أنشيلوتي: سننافس حتى النهاية.. وموقف بنزيمة وكورتوا من المشاركة ضد فياريال أوليفر كان: غياب نوير لن يكلف بايرن لقب الدوري الألماني القطار قد يأتي مجددا.. أثليتك: قصة مبابي وريال مدريد لم تنته
أخر الأخبار
سجل هدف الفوز.. مؤمن عاطف رجل مباراة حرس الحدود والداخلية 20 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن: مباراة لايبزيج لن تحدد اللقب ولكن 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول فوز خارج القواعد.. هدف غائب من 2397 يوم يقود الداخلية للتفوق على الحرس 30 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مواجهة الأهلي - جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك.. ومحاضرة تكتيكية 38 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(0) الإسماعيلي.. إنذار لـ مدبولي 38 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال 42 دقيقة | ميركاتو
تشكيل الدوري - عودة فوزي وثلاثي دفاعي لـ الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة تدعم طلائع الجيش 54 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يختار اللاعب الذي يريد أن يدربه من الماضي أو الحاضر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر