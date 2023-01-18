قائمة ريال مدريد - غياب مودريتش وكارفاخال.. وعودة أودريوزولا لمواجهة فياريال

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه فياريال غدا الخميس.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب لوكا مودريتش الذي قال أنشيلوتي خلال المؤتمر إن حالته ليست مثالية.

كما استمر غياب كل من أوريلين تشواميني ودافيد ألابا ولوكاس فاسكيز وداني كارفاخال.

وعاد للقائمة ألفارو أورديوزولا الذي تعافى من الإصابة، كما تواجد كل من فينيسوس توبيا وماريو مارتن لاعبي فريق الشباب.

وجاءت قائمة ريال مدريد بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي – فينيسيوس توبياس.

الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – ماريو مارتن.

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

وخسر ريال مدريد مباراته الأخيرة في الدوري والتي كانت ضد فياريال أيضا على نفس الملعب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان ريال مدريد قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على كاسيريون بهدف دون مقابل