بعد 48 ساعة من إقالته.. نيكولا يعود لقيادة ساليرنيتانا من جديد

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

دافيدي نيكولا

أعلن دافيدي نيكولا المدير الفني عودته لتدريب ساليرنيتانا بعد 48 ساعة من إقالته من قيادة الفريق الفنية.

وأقيل نيكولا من منصبه بعد الخسارة المدوية من أتالانتا بنتيجة 8-2 في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية فأن إدارة ساليرنيتانا قررت التعاقد من جديد مع نيكولا بعد قرار الإقالة بسبب عدم وجود بديل.

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ورفض الإسباني رافائيل بينيتيز تولي مهمة الفريق بالإضافة لكل من ليوناردو سيمبيلتشي وروبرتو دافيرسا.

وأضافت التقارير أن إدارة النادي عرضت عقدا يمتد لمدة 6 أشهر مع أمكانية التجديد حتى صيف 2024.

وكتب نيكولا عبر حسابه على فيسبوك: "سأقول لكم الحقيقة. تلقيت اتصالا هاتفيا من الرئيس ايرفولينو أمس، وبأساليبه، التي كانت دائما لطيفة وودية، أوضح لي أسباب قراره المؤلم الذي كان عليه أن يتخذه بسبب على عدم الاستمرارية بعد هزيمة سيئة أمام أتالانتا في بيرجامو".

وأضاف "اعتذرت وتحملت مسؤولية الأداء الذي لم يكن كافيا وما نتج عن ذلك من هزيمة ثقيلة. أنا أؤمن بهذا الفريق وبرجاله وهذا النادي العظيم، وطلبت بشدة من الرئيس إعادة النظر في قراره مع العلم بالتعامل مع روح بشرية لديها حساسية عميقة للتفاهم وتريد بقوة بناء فريق كرة قدم مختلف. أنا أحب ساليرنو وأؤمن بشدة بهذا المشروع".

وواصل "أشكر الرئيس على اتصاله بي؛ هذا يعني أن كرة القدم الجديدة مصنوعة من الشغف والقلب، وأريد أن أرد ثقته بكل حبي. أشكر مورجان دي سانتيس المدير الرياضي على الوساطة. بدونه، لن تكون هذه العملية ممكنة. أمامنا أسابيع من العمل الشاق للوصول إلى أهدافنا".

وأتم "دعونا نبدأ مرة أخرى، جميعا معا ونذكر تاريخا غير عادي آخر لكرة القدم، مما يمنح مشجعي جراناتا نفس الشغف والشعور بالانتماء الذي يظهرونه لنا دائما. هذا ساليرنو، هذه ساليرنيتانا، أكثر بكثير من مجرد ناد لكرة القدم".

وتولى نيكولا تدريب الفريق في فبراير 2022 وساهم بشكل إعجازي في قيادة الفريق من قاع الدوري للبقاء في نهاية الموسم.

ويحتل ساليرنيتانا حاليا المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن مراكز القاع.

ويستضيف ساليرنيتانا في الجولة المقبلة مع نابولي يوم السبت المقبل بختام الدور الأول من الدوري الإيطالي.

دافيدي نيكولا ساليرنتانا الدوري الإيطالي
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