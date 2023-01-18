مؤتمر أنشيلوتي: سننافس حتى النهاية.. وموقف بنزيمة وكورتوا من المشاركة ضد فياريال

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موقف الثنائي كريم بنزيمة وتيبو كورتوا من المشاركة ضد فياريال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال على ملعب لا سيراميكا في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة فياريال ستكون صعبة جدا وفي توقيت صعب ولكنها فرصة للخروج من الحالة الحالية".

وواصل "برشلونة منافس عظيم لنا وسيظل كذلك في المستقبل".

وشدد أنشيلوتي على أن الثنائي كريم بنزيمة وتيبو كورتوا سيشترك في المباراة غدا.

وتابع "الإصابات أثرت علينا مثل ألابا وفاسكيز وتشواميني ولم لكن الأمر متوقعا لذلك من الطبيعي الا نكون في القمة الآن، شهر يناير معقد واعتقد أن الجميع يعتبر ريال مدريد ميتا غدا ولكننا لن نستسلم أبدا الموسم لا يزال طويلا وسنخرج من تلك الحالة لا أعرف متى ولكن أتمنى أن يكون غدا وسننافس حتى النهاية".

وأكمل "نمتلك فريق صغير السن وهؤلاء اللاعبين سيكونون بداية دورة جديدة النادي والذين صنعوا حقبة مهمة في تاريخ النادي وصلوا إلى نهاية مسيرتهم الكروية ولكن أنا اعتقد أنها فقط البداية لأن ايوم الذي سيتوقف فيه بنزيمة ومودريتش عن ممارسة كرة القدم سيظهر آخرين ليتولوا القيادة".

وتحدث أنشيلوتي عن الانتقادات التي يتلقاها لوكا مودريتش وتوني كروس قائلا: "الأمر مختلف، كروس يقوم بعمل رائع وفي حالة بدنية جيدو لأنه لم يذهب إلى كأس العالم بينما لوكا حالته ليست مثالية".

وعن كامافينجا قال أنشيلوتي: "لم يكن استبداله ضد فالنسيا بسبب فني ولكن لأتجنب اللعب بـ 10 لاعبين أما ضد برشلونة فكان عليه أن يكون أقوى دفاعيا".

وأضاف "المشاكل الدفاعية؟ ناتشو لاعب يعتمد عليه والحقيقة أنا متفائل حول هذا الأمر، لقد استقبلنا 6 أهداف واحد كان يمكن تفاديه من ركلة جزاء ألابا والخمسة الآخرين بمزيد من التشاؤم يمكن أن أقول إننا سمحنا باستقبال 5 أهداف يمكن تفاديها".

وتحدث أنشيلوتي عن موسم 2015 الذي خرج الفريق فيه بدون بطولات تحت قيادته قائلا: "هذه مصادفات، في شهر يناير الماضي شاهدنا تراجعا أيضا ولكن قدمنا أداء جيد بعد ذلك ويمكننا تكرار الأمر في هذا الموسم".

وشدد "ريال مدريد يهتم بلاعبي فريق الشباب وبعضهم يسير بشكل جيد وكل عصر له لحظاته وبعض لاعبي فريق 2004 سيكونون إضافة للفريق الأول قريبا".

وعن مركز الظهير الأيمن قال أنشيلوتي: "فينيسيوس توبياس سيكون ضمن اختياراتنا بينما لوكاس فاسكيز وكارفاخال سيغيبان وأودريوزولا عاد من الإصابة ويمكنه أن يشارك غدا".

وأتم "المهم حاليا هو استعادة الثقة لقد قمنا بعمل جيد حتى شهر نوفمبر الماضي وسنلعب كأس العالم بعد 20 يوما ولدينا تشكيل يحتوي على لاعبين رائعين".

وخسر ريال مدريد مباراته الأخيرة في الدوري والتي كانت ضد فياريال أيضا على نفس الملعب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان ريال مدريد قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على كاسيريون بهدف دون مقابل.