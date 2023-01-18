سان جيرمان يكشف الغائبين عن لقاء النصر والهلال

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

الهلال مع النصر أمام باريس سان جيرمان - كأس موسم الرياض

كشف نادي باريس سان جيرمان أسماء اللاعبين الغائبين عن المباراة الاستعراضية أمام نجوم النصر والهلال في موسم الرياض بالسعودية يوم الخميس

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في مباراة كأس موسم الرياض الودية.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "نوردي موكييلي مصاب وسيخضع لفحوصات جديدة خلال 72 ساعة".

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وأضاف "من المنتظر أن يعود ماركو فيراتي إلى التدريبات الأسبوع المقبل".

وتابع بيان النادي الباريسي "لوكاس لافاليه سيبقى في باريس للعلاج هذا الأسبوع".

وأتم "هؤلاء لن يشاركوا في جولة قطر الشتوية 2023 ومباراة كأس موسم الرياض، وسيبقون في مركز التدريب للخضوع للعلاج.

في السياق نفسه، أعلنت هيئة الترفيه السعودية قائمة الفريق المكون من لاعبي النصر والهلال الذي سيواجه باريس سان جيرمان.

وشهدت القائمة ظهور كريستيانو رونالدو الأول منذ انتقاله للنصر خلال فترة انتقالات شهر يناير الحالي.

ويتواجد في القائمة أيضا موسى ماريجا لاعب الهلال وأنديرسون تاليسكا لاعب النصر.

وغاب عن القائمة فينسنت أبو بكر مهاجم النصر والذي تشير التقارير إلى اقتراب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد العويس – أمين بخاري.

الدفاع: عبد الإله العمري – علي لاجامي – سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – عبد الله مادو – سلكان الغنام.

الوسط: خليفة الدوسري – علي البليهي – لويس جوستافو – عبد الله الخيبري – عبد الله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري – سامي النجعي – ماتيوس بيريرا – أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز – أندري كاريو.

الهجوم: موسى ماريجا – كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

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