التشكيل - حرس الحدود يستعين بمهاجمه الجديد.. وحسين رجب يقود الداخلية

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

فلانتين أودو مهاجم حرس الحدود

استعان أحمد أيوب بمهاجمه الجديد فلانتين أودو القادم في سوق الانتقالات الشتوية لقيادة هجوم حرس الحدود أمام الداخلية في افتتاح الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحل الداخلية ضيفا على حرس الحدود على استاد المكس بالإسكندرية في الثالثة إلا الربع عصرا.

ويجلس أحمد علي كامل على مقاعد بدلاء حرس الحدود عقب انضمامه في بداية الشهر الجاري.

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في المقابل يقود حسين رجب هجوم الداخلية رفقة سمير فكري وعيسى عبد الله.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – خالد سامي – أحمد شديد قناوي

الوسط: محمد أحمد عبد الله – مصطفى جمال – أحمد فليكس

الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتين أودو – كينجسلي كوكو

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد – حامد الجابري – إبراهيم القاضي – أحمد قاسم – أحمد داوودا – مؤمن عوض – محمود ممدوح – أحمد علي – مصطفى صبحي.

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمد نجيب – بركات حجاج – أحمد سيد عبد النبي – عبد العزيز السيد

الوسط: مؤمن عاطف – كليتشي شيميزين – محمود طلعت

الهجوم: سمير فكري – حسين رجب – عيسى عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي – محمود عزت – أحمد محمود – أحمد داهش – مهاب ياسر – محمد خليفة نصير – مصطفى فوزي – هشام صبري.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

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