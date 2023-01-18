بيلد: انفراجة في صفقة انتقال حارس سويسرا لبايرن.. قد تتم خلال ساعات

ذكرت جريدة بيلد أن صفقة انتقال يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ إلى بايرن ميونيخ شهدت انفراجة قد تحسمها يوم الأربعاء.

قبل أسابيع، أعلن مانويل نوير حارس بايرن نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم، ليبدأ بايرن في التحرك لضم بديل.

وأوضح تقرير بيلد أن إدارة مونشنجلادباخ وعدت نظيرتها في بايرن يوم الثلاثاء بأنه في حالة إتمام صفقة ضم الحارس السويسري يوناس أوملين من مونبيليه ستتم الموافقة على رحيل سومر لبايرن.

وأشار التقرير إلى أن عرض بايرن بدفع 8 ملايين يورو + مليون يورو كمتغيرات أوفى بمطالب مونشنجلادباخ ولا يتبقى سوى انتقال أوملين بشكل رسمي لتتم الصفقة بين بايرن وبروسيا.

وأفادت بيلد بأن صفقة انتقال حارس مونبيليه لمونشنجلادباخ قد تتم يوم الأربعاء.

بيلد: لرابع مرة.. بروسيا مونشنجلادباخ يرفض عرض بايرن ميونيخ لضم يان سومر

من جهته، تحدث أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن عن مفاوضات ناديه مع جلادباخ من أجل ضم يان سومر قائلا: "الناديان يتفاوضان. لا يمكنني أن أقول كيف ستنتهي المفاوضات".

وأضاف لشبكة سكاي سبورت ألمانيا "الوضع ليس مخيفا. ليس لدينا مشكلة كبيرة في حراسة المرمى. سفين أولريتش كان يلعب بشكل ممتاز. إنه حارس مرمى يمكنك الاعتماد عليه تمامًا. لكن عليك أن تفكر إذا حدث شيء ما لسفين".

وتابع "نستكشف حاليا الخيارات المتاحة أمامنا في سوق الانتقالات، سنلقي نظرة فاحصة على كل شيء ثم نتخذ قرارا".

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

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وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

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