في الجول يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وكيفية التعامل مع المصابين قبل القمة

يواصل الأهلي تجهيز لاعبيه المصابين قبل لقاء القمة أمام الزمالك في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل لحساب الجولة 14 من الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخماسي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وبرونو سافيو وياسر إبراهيم لم يشارك في مران الأهلي الجماعي اليوم.

وخضع حمدي فتحي وياسر إبراهيم خضع لجلسة علاج طبيعي، فيما واصل عبد المنعم برنامجه التأهيلي.

ويعاني حمدي فتحي من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة أمس الثلاثاء أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022.

ويتعامل الأهلي مع الأمر بحذر، ويوما بيوم مع اللاعبين قبل القمة والأمور غير محسومة حتى الآن.

وشارك بيرسي تاو الأهلي الجماعي وأصبح طاهر محمد طاهر جاهزا لخوض المباريات.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن برونو سافيو غاب عن مران الأهلي الإثنين الماضي بسبب شعوره بألم في الركبة.

في حين شعر السولية بألم في السمانة وأوصى الجهاز الطبي باستبعاده من المباراة حتى لا تتفاقم إصابته ويغيب عن لقاء القمة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.