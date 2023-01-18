رسالة شكر من كهربا لجماهير الأهلي: حان الآن موعد رد الجميل

كتب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي رسالة شكر لجماهير فريقه على الدعم الذي تلقاه خلال مواجهة سموحة.

وعاد كهربا للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 21-22 بعد غياب 451 يوما.

وكتب كهربا عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله دائما وأبدا، شكرا لجماهير الأهلي الداعم العظيم دائما خير سند في كل الفترات وحان الآن موعد رد الجميل".

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشارك كهربا في أهداف الأهلي الثلاثة بعد أن لعب عرضية في الأول أخطأها الهاني سليمان بينما صنع الثاني وسجل الثالث.

وكانت آخر مشاركات كهربا مع الأحمر في 23 أكتوبر 2021 ضد الحرس الوطني من النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كهربا آخر أهدافه مع الأهلي يوم 20 أغسطس 2021 بعد هدفه في شباك المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما آخر هدف صنعه كهربا مع الأهلي كان أمام إنبي في 14 أغسطس 2021 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيراميدز في نهائي الكأس الذي تأجل بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.