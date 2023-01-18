أوليفر كان: غياب نوير لن يكلف بايرن لقب الدوري الألماني

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 12:55

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

يؤمن أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ بأن غياب الحارس المخضرم مانويل نوير لنهاية الموسم لن يكلف الفريق لقب الدوري الألماني.

بايرن متصدر الدوري الألماني هو حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

وقال أوليفر كان في تصريحات لجريدة بيلد: "هل سيكلفنا غياب نوير لقب الدوري الألماني؟ لا.. أعتقد أننا في وضع جيد".

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وأضاف "ليس لدينا مشكلة في حراسة المرمى. قام سفين أولريتش بعمل رائع في النصف الأول من الموسم حين أصيب نوير".

وتابع "لا يمكنني رؤية أي شيء سلبي، لكن الخطر الوحيد إذا أصيب أولريتش".

وأردف "لدينا حراس مرمى جيدون خلفه ولكنهم بلا خبرة".

ويسعى بايرن لضم يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديل لنوير المصاب.

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وتحدث أوليفر كان عن مفاوضات ناديه مع جلادباخ من أجل ضم يان سومر قائلا: "الناديان يتفاوضان. لا يمكنني أن أقول كيف ستنتهي المفاوضات".

وواصل "نستكشف حاليا الخيارات المتاحة أمامنا في سوق الانتقالات، سنلقي نظرة فاحصة على كل شيء ثم نتخذ قرارا".

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

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