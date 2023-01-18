مران الأهلي - محاضرة من كولر وتقسيمة قوية استعدادا لـ الزمالك

واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات بدون راحة بعد الصعود لنهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، قبل أن تؤدي مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج التدريبي.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل أن يقوم الجهاز الفني بإجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.