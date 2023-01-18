تنس - نادال: لم أرغب في الانسحاب.. والإصابات دمرتني ذهنيا

أوضح رافاييل نادال نجم التنس أنه لم يكن يرغب في الانسحاب من المباراة التي ودع فيها منافسات بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني، حين خسر على يد ماكينزي ماكدونالد.

وخسر نادال من مكينزي مدونالد المصنف رقم 65 عالميا بنتيجة 3-0 في الدور الثاني.

وقال نادال في تصريحات للصحفيين: "في بعض الأحيان تشعر بالإحباط وتجد أن من الصعب تقبل الأمر، أحيانا أخرى تشعر بالإرهاق الشديد من كل ما يتعلق بالإصابات".

وأضاف "لا يمكنني أن أقول كذبا بأن الحياة رائعة وأنني سأواصل القتال، هذه لحظة صعبة وهذا يوم صعب، لكن سأتقبل ذلك وأمضي قدما".

وأكمل نادال المباراة وهو يعاني من إصابة في عضلات البطن ظهرت في أكثر من لقطة.

وواصل النجم الإسباني "بشأن الإصابات، إذا قلت إنها لم تدمرني ذهنيا سأكون كاذبا".

وتابع "أتمنى ألا تتسبب تلك الإصابة في إبعادي كثيرا عن الملاعب، لأن وقتها سيكون من الصعب التعافي مرة أخرى، الأمر لا يتعلق بالتعافي فقط، بل بكم العمل الذي تبذله للعودة إلى مستواك مجددا".

واستكمل: "لا أعرف ما السبب، هل هي مشكلة عضلية أم مشكلة في المفصل، لدي تاريخ كبير مع تلك الإصابات".

وكشف "فكرت طوال المباراة في التوقف، حاولت مواصلة اللعب، لم أستطع تسديد الكرات الخلفية بشكل جيد، ولم أكن قادرا على الركض بشكل طبيعي، أردت فقط إنهاء اللقاء".

وأنهى نادال حديثه قائلا "لم أرغب في الانسحاب، أنا حامل لقب البطولة، كان من الأفضل إنهاء المباراة بهذه الصورة، هذه هي الرياضة".

وكان نادال قد حقق اللقب على حساب دانييل ميدفيديف بنتيجة 3-2.

الإسباني صاحب الـ 36 عاما هو أكثر من حقق بطولات الجراند سلام في تاريخ التنس برصيد 22 بطولة.