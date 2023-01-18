مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: 3 أسباب دفعتنا لعدم ضم سيرج أكا

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 12:34

كتب : أحمد الخولي

سيرج أكا

كشف مصدر من نادي البنك الأهلي 3 أسباب دفعت النادي لعدم التعاقد مع الإيفواري سيرج أكا.

وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "سيرج أكا تدرب معنا عدة أيام لكن هناك 3 أسباب دفعتنا لعدم التعاقد معه: وزنه الزائد وعدم جاهزيته ولم يلعب منذ عام".

وأضاف "نريد ضم لاعبا جاهزا للمشاركة مع الفريق بشكل مباشر، الأهلي على سبيل المثال ضم 3 لاعبين وأشركهم بعد أيام قليلة".

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يمتلك الإيفواري أكا (28 عامًا) تجربة سابقة مميزة في صفوف الجونة.

وانضم أكا إلى ألتاي سبور التركي في صيف 2021، قبل أن يفسخ عقده مع النادي في ديسمبر الماضي.

وخاض أكا آخر مباراة له مع ألتاي سبور التركي في ديسمبر 2021.

وأكمل "اقتربنا من ضم فراس بن عيفية من إيسترن كومباني والمفاوضات لا زالت مستمرة مع ناديه".

التونسي عيفية (25 عامًا) يجيد اللعب في كل مراكز خط الهجوم.

وبرز عيفية مع إيسترن كومباني في الموسم الماضي بعد أن لعب له معارًا من النجم الساحلي.

وانتقل عيفية إلى إيسترن كومباني بشكلٍ نهائي مطلع الموسم الجاري.

وأتم "نرفض بشكل قاطع قطع إعارة حمدي علاء لاعب وسط الفريق إلى الزمالك للدخول في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا ينتقل على إثرها جون إيبوكا للأبيض".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن سيراميكا كليوباترا طلب مبلغا يفوق 20 مليون جنيه بجانب ضم حمدي علاء بشكل نهائي واستعارة عمرو السيسي للتخلي على جون إيبوكا لصفوف الزمالك.

ويحتل البنك الأهلي المركز 14 في الدوري المصري برصيد 12 نقطة من فوزين و6 تعادلات و5 هزائم.

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