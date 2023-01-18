تنس - ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الأول

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

ميار شريف

ودعت ميار شريف بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات من الدور الأول.

وخسرت ميار شريف في المباراة من البولندية ماجدة لينيت بنتيجة 2-0.

وحسمت ماجدة المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 قبل أن تحسم الثانية بنتيجة 6-1.

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المباراة كانت مؤجلة من يوم أمس وبسبب خلل في برنامج مباريات اليوم التي تم تأجيلها صباحا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أثر على مباريات المساء التي ألغي بعضها بسبب هطول الأمطار.

وكانت ميار شريف قد ودعت البطولة من الدور الأول أيضا في العام الماضي.

ولا تزال ميار تنافس في منافسات زوجي السيدات وستخوض مباراته الأولى غدا برفقة ناديا ناتاشا بودوروسكا ضد آسيا محمد وتايلر تاوسند.

بطولة أستراليا المفتوحة هي أولى البطولات الكبرى "جراند سلام" لعام 2023.

وتقام في الفترة من 16 إلى 29 يناير الجاري.

ميار شريف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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